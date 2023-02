Trauriger AYTO-Rekord bringt Stimmung zum Brodeln!

Außer den bereits bekannten Matches gehen keine weiteren Lichter an und es kommt zum Blackout - schon wieder.

Zweimal Blackout, insgesamt 100k vom Preisgeld weg. Das gab es noch in keiner Are You The One-Staffel. "Wir sind so dumm und peinlich", fasst Kandidatin Valeria den traurigen Rekord am Ende der Matching Night zusammen.

5.000 Euro pro Kopf

Damit bleiben noch 5k pro Person übrig. Eine richtige Strategie gibt es immer noch nicht. Nach der Fail-Night versuchen sich die Kandidatinnen und Kandidaten darauf zu konzentrieren, über die Challenge etwas herauszufinden. In der Match Box stehen diesmal Carina und Pascal.

Bei den beiden hier läufts mittlerweile richtig gut: