AYTO: Ist DAS der neue Cast?

Das Startdatum ist fix, die Teilnehmer der neuen "Realitystars in Love"-Staffel noch nicht. Trotzdem gibts Gerüchte.

Die neuen Folgen checkt ihr ab dem 17.08 bei RTL+. So viel zu den Facts. Der Insta-Account "realitys.shows.edits" will aber auch schon wissen, welche Trash-Stars mit dabei sein sollen. Woher die Infos kommen und ob das wirklich der finale Cast sein wird, können wir nicht bestätigen. Einige der Kandidaten sollen aber schon zusammen gesehen worden sein. Das spricht dafür, dass sie vorher zusammen bei der AYTO-Aufzeichnung waren, die zum ersten Mal in Thailand und nicht in Griechenland stattgefunden haben soll.

Das sind alle angeblichen Teilnehmer:

•Christina ,,Shakira‘‘ Rusch [Der Bachelor]

•Mike Heiter [Love Island]

•Darya Strelnikova [GNTM]

•Paco Herb [Love Island ]

•Sabrina Wlk [AYTO 2]

•Steffen Vogeno [Die Bachelorette]

•Teezy [Ex on The Beach]

•Jennifer Degenhart [Love Island ]

•Peter Kujan [Germany Shore]

•Steffi [AYTO 4]

•Danilo Cristilli [Love Island]

•Marie Müller [AYTO 3]

•Kim Virginia [Temptation Island]

•Marvin kleinen [Couple Challenge]

•Alicia Costa Pinheiro [Temptation Island ]

•Fabio Knez [Make Love Fake Love]

•Paulina Pilch [Ex on The Beach]

•Emanuell Weißenberger [Die Bachelorette]

•Elia Berthoud [Germany Shore]

•Sandra Sicora [Temptation Island Vip]

•Max Bornmann [Make Love Fake Love ]

