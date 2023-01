"Will deine Achsel lecken!" Schnappt sich Carina jetzt Sasa?

Sasa kann sich immer noch nicht entscheiden und hält sich seine Favoritinnen warm. Wie lange kann das noch gut gehen?

In der neuen Staffel AYTO ist Sasa definitiv der Casanova Nummer 1. Erst war er lange mit Vanessa am Start, die beiden hatten etwas "ganz besonderes". Klar war aber auch: Zwischen ihm und Carina gab es eine heftige sexuelle Anziehung. Deswegen gab es auch bei den Matching Nights schon Beef zwischen Vanessa und Carina. Die beiden können sich obviously nicht leiden.

Für wen entscheidet sich Sasa?

Vanessa geht für Sasa allerdings nicht schnell genug ran. Selbst im Boom Boom Room läuft zwischen den beiden nix. Deswegen soll sich die Sache erledigt haben. DAS Zeichen für Carina. Sie schmeißt sich direkt ran, will ihn ablecken - was dann auch kurze Zeit später passiert. Aber ein Gespräch bringt Sasa und Vanessa kurz danach doch wieder näher. Ganz vorbei ist also auch die Nummer noch nicht.

Ist SIE die Ersatzkandidatin beim Dschungelcamp?

Mehr News: