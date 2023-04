Ariana Grande hat keinen Bock mehr auf Bodyshaming

Ariana Grande wünscht sich, dass die Leute weniger über ihren Körper und das Aussehen anderer judgen.

Das hat die Sängerin in einem TikTok gesagt. In dem Video spricht sie offen über die Kommentare zu ihrem aktuellen Look. Ein paar Fans machten sich in letzter Zeit Sorgen über ihre Gesundheit und waren der Meinung, sie sei zu dünn oder habe krass abgenommen. Ariana Grande äußert sich eigentlich selten zu solchen Themen. Jetzt bricht sie ihr Schweigen:

Der Körper, den ihr gerade mit meinem jetzigen Körper vergleicht, war die ungesündeste Version von meinem Körper. Ich habe zu dem Zeitpunkt viele Antidepressiva zu mir genommen, getrunken und schlecht gegessen. Ich war am tiefsten Punkt meines Lebens, als ich so aussah und ihr hieltet mich für gesund, aber ich war tatsächlich nicht gesund.

So sieht Ariana Grande gerade aus. Dieser Post sorgte unter anderem auch für Kommentare zu ihrem Body:

Ariana Grande mit klarer Message

Sie rief dazu auf, nicht leichtfertig die Körper anderer Menschen zu kommentieren. Man wisse nie, was jemand gerade durchmache. Deswegen sollte man sich mit Kommentaren zurückhalten – auch wenn sie eigentlich nett gemeint sind.

Es gibt viele verschiedene Arten, gesund und schön auszusehen.

Hier kannst du dir das ganze Video von Ariana Grande anschauen: