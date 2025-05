Im bundesweiten Vergleich ist Baden-Württemberg aber nach wie vor eines der reichsten Bundesländer. Alle Infos bei uns!

Laut einem Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands lebten 2024 in Baden-Württemberg 1,5 Millionen Menschen in Armut. Das sind 13,2 Prozent der Bevölkerung und 160.000 Leute mehr als noch im Vorjahr. Aus dem Armutsbericht geht auch hervor, dass besonders die einkommensschwachen Gruppen noch mehr an Kaufkraft verloren hätten - die Armen würden also immer ärmer werden. Besonders betroffen sind:

Junge Erwachsene

Migrantinnen und Migranten

Frauen

Alleinerziehende

Rentnerinnen und Rentner

BW im Vergleich trotzdem recht wohlhabend

Mit 13,2 Prozent der von Armut Betroffenen ist Baden-Württemberg trotzdem noch das zweitreichste Bundesland hinter Bayern (11,8 Prozent). Rheinland-Pfalz liegt mit 15,6 Prozent fast genau auf dem bundesweiten Durchschnitt von 15,5 Prozent. Die höchste Armutsquote haben Bremen (25,9 Prozent) und Sachsen-Anhalt (22,3 Prozent).

Die Kaufkraft in Baden-Württemberg war für 2024 [...] am zweithöchsten hinter Bayern. Dennoch ist die Zahl der armen Menschen um rund 160.000 Personen angestiegen. Das ist für ein reiches Land ein Armutszeugnis.

Armutsbericht: Wer gilt als "arm"?

Der Armutsbericht definiert Menschen als arm, die ein monatliches Einkommen haben, das niedriger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens in dem jeweiligen Bundesland ist.