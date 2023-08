Internet in der EU zu teuer?

In der EU kann sich jede und jeder Vierzigste keinen Internetzugang leisten. Deutschland steht nicht gut da.

Wer wenig Geld besitzt, ist davon drei Mal so oft betroffen. Das zeigen Zahlen des Statistikamts "Eurostat". Das führt dazu, dass viele ärmere Menschen nur eingeschränkt am digitalen Leben teilnehmen können. Nicht nur der Zugang selbst, auch die Geräte kosten viel Kohle.

Internet in Deutschland zu teuer?

Am wenigsten sind davon Menschen in Finnland betroffen, in Rumänien ist es fast jede und jeder Zehnte. In Deutschland können sich 2,6 Prozent der Menschen keinen Internetzugang leisten. Damit belegen wir zusammen mit Italien im europaweiten Vergleich den sechstschlechtesten Platz.

Internetverträge werden in Deutschland immer teurer: