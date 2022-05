Zwei Chirurgen operieren eine Frau - aus 900 km Entfernung!

Wie genau es funktioniert? Per Augmented Reality und 5G!

Der Fortschritt der Technologie macht es möglich: eine erfolgreiche Echtzeit-OP aus unterschiedlichen Standorten. Die Brustkrebs-Operation wurde von einem Arzt aus Portugal und einem aus Spanien ausgeführt. Dabei hatte der operierende Chirurg Pedro Gouveia eine AR-Brille auf und übertrug ein virtuelles Bild des Tumors nach Spanien, wo Rogelio Andrés-Luna ihm assistierte. Er konnte ihm durch die schnelle Internetverbindung und der audiovisuellen Übertragung mitteilen, an welchen Stellen er besonders vorsichtig sein muss und ihm notwendige Bilder und Videos übertragen.

Ist das die Revolution in der Chirurgie?

Diese Operation könnte der Anstoß für Veränderungen in der Medizin sein. Nicht nur die Ausbildung in der Chirurgie kann somit verändert werden. Ganz besonders könnte dieser Erfolg für Ärztinnen und Ärzte in abgelegenen Orten sein, die oft bei OPs auf sich selbst gestellt sind. Somit könnte jemand aus der Distanz assistieren.

Virtual Reality kann Chirurginnen und Chirurgen dabei helfen, ein besseres Verständnis vom Körper einer erkrankten oder verletzten Person zu bekommen, bevor sie unters Messer muss.

O #futuro a acontecer agora: ontem, pela primeira vez, a Unidade de Mama demonstrou, ao vivo, uma nova forma de supervisão #cirúrgica à distância @ChampalimaudF, envolvendo #realidadeaumentada e #5G 👏 👉👀 https://t.co/PZoRJ5j6eY https://t.co/mYSzH6279x

Es gibt in der Medizin weitere Good News. Hier zum Beispiel:

So will die Schweiz zu mehr Organspenden kommen