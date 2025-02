A$AP Rocky vor Gericht: Das Urteil ist da!

Und das sorgt bei dem Rapper und Freundin Rihanna für krasse Erleichterung: A$AP Rocky ist freigesprochen worden.

Das haben die Geschworenen am Dienstag in Los Angeles bekanntgegeben. Daraufhin fiel bei dem 36-jährigen US-Rapper die Anspannung komplett ab: Er rannte in die Zuschauerreihen und herzte Friends und Family - auch Rihanna war dabei. A$AP Rocky hätten bei einer Verurteilung viele Jahre Knast gedroht.

Freispruch für A$AP Rocky Dauer 0:13 min Freispruch für A$AP Rocky

Freispruch für A$AP Rocky: Darum gings vor Gericht

Dem Rapper wurde geworfen, er habe im Jahr 2021 im Streit mit einem früheren Kumpel eine Waffe gezogen und geschossen. Dabei - so der Vorwurf - habe er das Opfer an der Hand verletzt.

Der 36-Jährige hat die Story immer bestritten.

Vor Gericht sagte er nicht aus. Das angebliche Opfer allerdings schon. Dabei hatte der Mann mehrmals widersprüchliche Dinge gesagt.

Das Gericht hatte dem Rapper im Januar einen Deal angeboten, den hat er aber abgelehnt: