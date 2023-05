A$AP Rocky greift Fan ins Gesicht - das ist der Grund

Kurz vor der Met Gala wollte A$AP Rocky in sein Hotel. Dafür nahm er eine Abkürzung und sorgt für viel Aufregung.

Der Rapper versuchte nämlich, sich durch die vor dem Hotel wartenden Menschen zu drängeln. Um zum Eingang zu kommen, musste er dann über eine Absperrung springen. Was erst gut aussah, ging dann etwas schief. A$AP schaffte es nicht ganz über das Gitter und musste sich abstützen - auf dem Gesicht einer Frau.

Vor Met Gala: A$AP Rocky geht viral

Das ging alles so schnell, dass die Frau gar nicht realisierte, wer ihr da gerade so nah kam. Auf Videos ist zu sehen, dass sie erst irritiert schaut, wer sie da berührt und dann kaum fassen kann, was passiert ist.

Fan bleibt unverletzt

Offenbar ist die Frau durch die Aktion nicht verletzt worden. Sie scheint sehr happy zu sein. Auf Twitter schrieb sie erst: "ASAP Rocky hat mich gerade benutzt, um über die Barrikade zu springen." Später postete sie noch ein Foto von sich und schrieb: "Habe so sehr gelacht, dass ich geweint habe."

laughed so hard i cried pic.twitter.com/f27A0lExhi

Hier kannst du dir die Kletter-Aktion von A$AP Rocky anschauen:

A$AP Rocky und Rihanna als Highlight der Met Gala

Kurz danach legte A$AP gleich den nächsten großen Auftritt hin: Zusammen mit seiner Freundin Rihanna hatte er einen besonderen Auftritt bei der Met Gala. Die beiden kamen fast zwei Stunden zu spät. Sie sorgten aber mit ihren Outfits, die dem Designer Karl Lagerfeld gewidmet waren, für große Begeisterung. Als Rihanna dann auch noch ihren Babybauch auf dem Roten Teppich zeigte, waren Fotografen und Fans komplett begeistert.

