Hat A$AP Rocky geschossen? Rapper muss vor Gericht

Eine Richterin in Los Angeles hat entschieden: Gegen den Partner von Rihanna liegen genug Beweise für einen Prozess vor.

A$AP Rocky soll laut der Staatsanwaltschaft am 6. November 2021 in der Nähe eines Hotels in Hollywood auf einen ehemaligen Kumpel geschossen haben. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Der 35-jährige Rapper sagt, dass er unschuldig ist.

Staatsanwaltschaft: A$AP Rocky drohen bis zu 24 Jahren Knast

Die Richterin in L.A. sagte am Montag, dass es genügend Beweise für einen Prozess gibt. Zu den Beweismitteln gehören Aufnahme einer Überwachungskamera und Zeugenaussagen. Der Anwalt des 35-jährigen Rappers hat mit der Entscheidung der Richterin gerechnet. Der Partner von Rihanna muss nun am 8. Januar vor Gericht aussagen.

A$AP Rocky wurde bereits 2019 wegen Körperverletzung verurteilt. In Schweden hatten er und zwei Freunde einen Mann auf der Straße verprügelt.

