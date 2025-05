Reveal auf der Met Gala: Rihanna ist wieder schwanger

Gemeinsam mit A$AP Rocky erwartet sie ihr drittes Kind. Rihanna sorgte damit für den größten Moment des Events.

Die 37-Jährige war die letzte, die am Montag in New York den Roten Teppich betrat - mit einem Lächeln in die Kameras enthüllte sie ihren Babybauch. A$AP Rocky bestätigte die Baby-News im Interview:

Es ist an der Zeit, dass wir den Leuten zeigen, was wir da zusammengebraut haben.

Vorher gab es schon Medienberichte aus den USA. Ein Sprecher von Rihanna hatte diese aber noch nicht bestätigt. Jetzt ist klar: Nach den Söhnen RZA und Riot Rose kommt noch ein drittes Kind dazu.