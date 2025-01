Kind und Mann im Park getötet - das ist bisher bekannt

Nach einem Messerangriff sind zwei Menschen in Aschaffenburg in Bayern gestorben. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen.

Ein 2-jähriges Kind und ein 41-jähriger Mann sind in dem Park in Aschaffenburg gestorben. Das sagte die Polizei in Würzburg. Zwei weitere Menschen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Messerattacke in Aschaffenburg Dauer 0:52 min Messerattacke in Aschaffenburg

Was ist in Aschaffenburg passiert?