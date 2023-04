Großeinsatz in der Nähe von Stuttgart: In der Nacht auf Samstag stirbt ein 18-Jähriger, ein Zweiter wird verletzt.

Am Samstagabend hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei dann einen Verdächtigen festgenommen. Das hat die Polizei dem SWR gesagt. Der 20-Jährige wird verdächtigt, auf einem Schotterparkplatz in Asperg auf die zwei 18-Jährigen geschossen zu haben. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Ein Richter erließ Haftbefehl gegen ihn wegen Totschlags und versuchten Totschlags. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Ostersonntag mit. Der Verdächtige ist der Polizei bekannt.

Ist es ein Serien-Täter?

Eine aus 40 Ermittlern bestehende Soko versucht jetzt, die Hintergründe der Tat zu klären. Außerdem prüft die Polizei, ob die Tat mit ähnlichen Fällen der letzten Zeit in der Region Stuttgart zusammenhängt.

