So nah wie jetzt kam ein Asteroid der Erde fast noch NIE

In der Nacht ist ein Asteroid extrem nah an der Erde vorbei geflogen. Ein Zusammenprall drohte aber nicht.

Der Asteroid soll so groß sein wie ein Lieferwagen. Laut NASA hatte "2023 BU" etwa 3.600 Kilometer Abstand zur Erde. Wenn die Erde so groß wäre wie ein Fußball, entspräche der Abstand der Länge von 1,5 Streichhölzern. Bisher kam ein Asteroid der Erde nur einmal so nahe, seitdem so etwas gemessen wird.

Kein Einschlag auf die Erde

Es bestand keine Gefahr, dass der Asteroid auf der Erde einschlägt, erklärt die NASA. Entdeckt hatte "2023 BU" der Amateurastronom Gennadi Borisov an einem Observatorium auf der Krim vor einigen Tagen. Forscher haben rund 27.000 Asteroiden in der Nähe der Erde identifiziert, es ist aber keiner bekannt, der in absehbarer Zeit direkt auf unsere Erde einschlagen könnte.

Die NASA hat es sogar schon mal geschafft, die Flugbahn eines Asteroiden zu ändern - das ging so: