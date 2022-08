Astronaut sicher: Außerirdische existieren!

Matthias Maurer war erst im Mai im Weltall. Zwar hat er keine Aliens gesehen, glaubt aber an ihre Existenz.

Dabei stellt der Astronaut einen interessanten Vergleich auf. So sagt er im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung":

Wenn man sich überlegt, wie viele Milliarden Galaxien es gibt und wie viele Milliarden Sonnensysteme in jeder Galaxie sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein ähnliches Sonnensystem wie unseres mit einer zweiten Erde gibt, deutlich größer, als einen Sechser im Lotto zu gewinnen.

Sein Fazit: Irgendjemand gewinne ja immer wieder so was, also gebe es höchstwahrscheinlich Leben irgendwo im Weltraum. Er sei sich nicht sicher, ob sie auf einer anderen Art von Chemie aufgebaut seien als Kohlenstoff. Von "grünen Männchen" wie aus den Filmen geht Maurer nicht aus.

