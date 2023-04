mit Whatsapp teilen

Am Samstag werden die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet - auch in Baden-Württemberg.

Neben den AKWs Isar 2 in Bayern und Emsland in Niedersachsen ist es auch für Neckarwestheim im Landkreis Heilbronn nach fast 50 Jahren vorbei. Das Kernkraftwerk hatte der Gemeinde eine Menge Geld eingebracht. Neckarwestheim: Was passiert mit der Anlage? Noch dieses Jahr soll der Rückbau losgehen. Neckarwestheim wird erst mal noch ein Zwischenlager für den Atommüll sein, bis es ein sicheres Endlager in Deutschland gibt. Atomkraftgegner wollen Party feiern Das Zeitalter der Atomkraft ist vorbei - und das wollen die Kernkraftgegner feiern. Vor dem AKW Neckarwestheim will der Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar am Samstag ein sogenanntes "Abschaltfest" veranstalten: Zwischen 13 und 16 Uhr, direkt vor dem Meiler. Wie es mit der Energieversorgung in Deutschland weitergeht, erfährst du hier: Energie Keine AKW mehr! Drohen jetzt Blackouts und hohe Preise? Am Samstag hat Deutschland die letzten drei Atomkraftwerke (AKW) abgeschaltet. Was passiert jetzt mit dem Strompreis? 6:00 Uhr Die DASDING Morningshow DASDING