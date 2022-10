Atomkraftwerke Ende 2022 abschalten? Bundeskanzler sagt Nein!

Die drei letzten deutschen Atomkraftwerke sollen bis April 2023 am Netz bleiben. Eigentlich sollten sie...

... am Ende des Jahres stillgelegt werden. Das war ursprünglich von der Regierung geplant.

Um diese drei Atomkraftwerke geht es:

Isar 2 (Bayern)

Emsland (Niedersachsen)

Neckarwestheim 2 (Baden-Württemberg)

Durch den Russland-Ukraine-Krieg und die Energiekrise wurde in den letzten Wochen immer wieder darüber diskutiert, die Atomkraftwerke noch länger am Netz zu halten, um bei Energieengpässen Strom zu erzeugen. Die drei AKWs produzieren zusammen sechs Prozent des Stroms in Deutschland. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was 2021 mit Gas an Strom erzeugt wurde.

Scholz spricht Machtwort!

Jetzt hat Bundeskanzler Olaf Scholz entschieden: Er teilte den zuständigen Ministern Robert Habeck (Wirtschaft, Klimaschutz), Steffi Lemke (Umwelt) und Christian Lindner (Finanzen) am Montag mit, dass sie ein Gesetz entwerfen sollen, das die Planänderung erlaubt. Dann muss der Bundestag der Entscheidung von Scholz noch zustimmen.

NEWS - sehr spannend: @Bundeskanzler spricht Machtwort im AKW-Streit, belässt AUCH EMSLAND am Netz, damit also alle drei. @derspiegel https://t.co/eyNq42Q08F

Stress in der Regierung

In den letzten Wochen wurde innerhalb der Bundesregierung über das Thema gestritten. Die FDP wollte, dass die drei Atomkraftwerke noch bis 2024 weiterlaufen. Die Grünen waren dafür, nur zwei der drei Atomkraftwerke am Netz zu lassen und das auch nur bis April 2023.

