Ab 2050 wird HIER Atommüll eingelagert!

In Nördlich Lägern (Schweiz) soll ein Atommüll-Lager gebaut werden - das ist ganz nah am deutschen Waldshut-Tiengen.

Dort sollen die Atomabfälle tief unter der Erde eingelagert werden - darunter auch hoch radioaktive Brennelemente aus den schweizerischen Atomkraftwerken. Das hat das Schweizer Bundesamt für Energie am Samstag gedroppt. Auch die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) hat das bestätigt.

Kritik am Standort

Es gibt auch Leute, die gegen diesen Standort sind. Sie kritisierten das Auswahlverfahren als "intransparent". Die Schweizer Gruppe "Nördlich Lägern ohne Tiefenlager" sagte: Die Nagra müsse gut erklären, warum sie den Standort vor Jahren verworfen – und dann doch wieder in die Suche mit aufgenommen habe. Nagra-Chef Matthias Braun sagte dem Schweizer Radio "SRF", man werde am Montag eine detaillierte Begründung vorlegen. In Nördlich Lägern habe man den besten Standort gefunden.

