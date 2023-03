Der letzte Part kommt in zwei Teilen. Ein Vorgeschmack wurde jetzt schon veröffentlicht.

Der erste Teil vom "Attack on Titan"-Finale läuft aktuell im japanischen Fernsehen. Fans müssen sich aber noch gedulden. Wann es in Deutschland so weit ist, ist unklar. Dafür ist aber der Trailer zum zweiten Teil da.

Hier kannst du ihn sehen:

Im Herbst ist es soweit

Auf dem offiziellen Twitter-Account wurde verkündet, dass der letzte Teil des Animes im Herbst im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Bis das komplette Finale in Deutschland ausgestrahlt wird, kannst du alle bisherigen Staffeln auf Crunchyroll schauen.