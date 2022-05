So soll an die Opfer des Hanau-Anschlags erinnert werden!

In Hanau soll ein Mahnmal an den rassistischen Anschlag erinnern. Jetzt steht fest, wie es aussehen wird.

Aus 120 Vorschlägen wurde jetzt der Entwurf mit dem Namen "Einschnitt" ausgewählt. Den hat ein Künstler aus Wertheim in Baden-Württemberg gemacht und damit die Jury überzeugt.

So sieht das Mahnmal aus!

Künftig soll also eine halbrunde Stahlkonstruktion an die neun Opfer des Anschlags erinnern. Damit niemand sie vergisst, sind alle ihre Namen in das Kunstwerk eingearbeitet.

So soll das Denkmal aussehen:

Wo das Mahnmal einmal stehen wird, ist noch unklar. Die Politiker in Hanau haben sich noch auf keinen Standort geeinigt. Die Angehörigen der Opfer wünschen sich, dass die Erinnerungsstätte auf dem Marktplatz der Stadt einen Platz findet.

Was ist passiert?

Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen erschossen. Sein Motiv: Rassismus. Später tötete er noch seine Mutter und sich selbst.

Die Opfer des Hanau-Anschlags: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov

