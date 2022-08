Tafel: Für Neukunden erstmal dicht!

Wegen der gestiegenen Preise sind immer mehr Menschen auf die Tafel angewiesen. Seit Ende April geht aber nichts mehr.

Denn dort gibt es seitdem einen Aufnahmestopp für Neukunden, weil die Tafel die Menschen nicht mehr versorgen kann. Unter anderem weil die Supermärkte so sehr sparen müssen, dass sie weniger Lebensmittel spenden. Außerdem kommen seit dem Krieg mehr geflüchtete Menschen aus der Ukraine zur Tafel. Bis neue Kunden aufgenommen werden können, wir es deshalb lange dauern, so der Vorstand. Auch die Tafel in Kusel steht kurz vor einem Aufnahmestopp.