Messi gegen Ronaldo: Ticket für 2,5 Millionen Euro versteigert

Ein saudi-arabischer Immobilienhändler hat die Summe bei einer Auktion gezahlt. Das Geld wird komplett gespendet.

Mit dem Geld hat er ein besonderes VIP-Ticket für ein PR-Match zwischen Paris St. Germain und einer Auswahl der beiden saudi-arabischen Topklubs Al-Nassr und Al-Hilal ersteigert. Mit dem Ticket darf er nicht nur das Spiel schauen, sondern auch



in die Umkleidekabinen gehen,

sich das Innere vom Stadion angucken und

Fotos mit den Spielern um Weltmeister Lionel Messi und CR7 machen.

Die umgerechnet knapp 2,5 Millionen Euro gehen an die Wohltätigkeitsorganisation Ehsan.

Cristiano Ronaldo feiert sein Debüt in Saudi Arabien

Bei dem Freundschaftsspiel am 19. Januar wird Al Nassrs neuer Superstar sein erstes Spiel in Saudi Arabien bestreiten. Seinen Pflichtspiel-Einstand in der saudi-arabischen Liga wird Ronaldo voraussichtlich drei Tage später feiern - im Heimspiel gegen Al-Ettifaq.

