Ausbau bei Bus und Bahn geht kaum vorwärts 😡

Mit Blick aufs Klima wäre ein gut ausgebauter ÖPNV wichtig. Eine Studie zeigt aber, dass es bei Bus und Bahn nicht wirklich vorwärts geht - im Gegenteil.

Die Umweltorganisation "Greenpeace" hatte die Studie beauftragt. Demnach kommt der Ausbau im ÖPNV seit 2023 in den meisten Großstädten kaum vorwärts. In vielen Städten läufts sogar rückwärts: In Berlin gabs 7,1 Prozent weniger ÖPNV-Angebot. Um die Klimaziele im Bereich Verkehr zu erreichen, müsste das ÖPNV-Angebot laut Studie eigentlich um 4,5 Prozent pro Jahr wachsen. Das schafft aktuell nur Leipzig.

Weniger Bus- und Bahnverbindungen in Großstädten Dauer 0:20 min Weniger Bus- und Bahnverbindungen in Großstädten

Die Gründe für die Probleme beim Ausbau laut "Greenpeace": fehlendes Personal und zu wenig Kohle. Deshalb fordert die Umweltorganisation, dass Deutschland mehr Cash für den Ausbau in den Städten bereitstellt.

Ausbau von Bus und Bahn: Wie siehts in BW aus?

Mittelmäßig. In Karlsruhe gab es weniger Bus und Bahn Angebote. Dort ging das ÖPNV-Angebot in den letzten zwei Jahren um 2,5 Prozent zurück. In Stuttgart gings aber leicht bergauf: 0,6 Prozent mehr ÖPNV-Verbindungen, heißt es in der Studie.

Untersucht wurde der ÖPNV in den 30 größten Städten Deutschlands. Dabei wurden die Abfahrten aus den öffentlich zugänglichen Abfahrtsplänen ausgewertet. Von einem spürbaren Ausbau spricht die Studie ab einem Prozent. Das hat nur ein Drittel der untersuchten Städte geschafft.