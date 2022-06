Ausbildung in Rheinland-Pfalz? 14.000 Plätze sind frei!

Besonders gute Chancen hast du, wenn du Kauffrau im Einzelhandel oder Verkäufer werden willst.

Der Grund für die vielen freien Ausbildungsstellen ist immer noch die Corona-Pandemie. Davon geht die Arbeitsagentur von Rheinland-Pfalz und dem Saarland aus. Konkrete Gründe sind demnach:



weniger Möglichkeiten, bei denen junge Menschen Jobs ausprobieren konnten in der Corona-Zeit

keine Info-Messen, um Berufe kennenzulernen

weniger Praktikums-Plätze

Gerade Praktika hätten viele Vorteile, meint die Chefin der Arbeitsagentur Rheinland-Pfalz-Saarland, Heidrun Schulz. Junge Menschen könnten feststellen, welche Jobs sie mögen und welche vielleicht nicht. Firmen und Betriebe könnten bei künftigen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern früh zeigen, dass sie ein guter Arbeitgeber sind.

So viele Ausbildungsstellen sind besetzt

Insgesamt wurden nach offiziellen Zahlen bisher fast 6.000 neue Ausbildungsverträge für dieses Jahr in Rheinland-Pfalz unterschrieben. Das seien ähnlich viele wie im Jahr davor, teilten die Handelskammern in dem Bundesland mit.

In diesem Video kannst du dir anschauen, wie ein 18-Jähriger aus Albanien in Mainz eine Ausbildung gefunden hat:

Auch in Handwerksberufen fehlen Auszubildende. Was die Vorteile in dieser Branche sind, erfährst du hier: