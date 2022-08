So schlimm läuft es bei den Ausländerbehörden

Unzufriedenheit und Überlastung: In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist die Lage dramatisch.

Der SWR hat eine anonyme Umfrage in beiden Bundesländern gestartet. In Baden-Württemberg haben 70 Behördenleiter an der Umfrage teilgenommen, in Rheinland-Pfalz 19. Das kam dabei heraus:

Baden-Württemberg

"Stress, sinkende Motivation" und "immer mehr Rückstände".

Starke Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern: Sie machen krank oder hören komplett auf.

94 Prozent sagen: Personalsituation ist mindestens "angespannt", wenn nicht sogar "stark angespannt". Der Grund: zu wenige geeignete Bewerber und zu wenige Planstellen.

In den letzten fünf Jahren gab es für alle deutlich mehr zu tun.

Dreiviertel wurden schon mit "aggressivem Verhalten" konfrontiert.

Rheinland-Pfalz

Es gibt zu viel zu tun in den Ausländerbehörden.

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ist von drei auf acht Monate gestiegen. Das führt zu viel mehr Beschwerden.

Mitarbeiter sind erschöpft und einige stehen kurz vor dem Burn-out.

Personalsituation ist ebenfalls angespannt: Einer der Gründe ist die schlechte Bezahlung.

