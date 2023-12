Achtelfinal-Auslosung: Das sind die Gegner von Bayern, BVB und Leipzig!

Drei deutschte Teams sind noch in der Champions League. Jetzt ist klar, gegen wen sie im Achtelfinale ran müssen.

Folgende Champions-League-Partien wurden ausgelost:

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund

Lazio Rom - Bayern München

RB Leipzig - Real Madrid

Wie die Chancen für den FC Bayern sind, weiß ARD-Reporter Florian Eckl:

Die Hinspiele finden am 13./14. sowie 20./21. Februar statt. Die Rückspiele steigen dann am 5./6. sowie 12./13. März. Alle Achtelfinal-Begegnungen im Überblick:

Europa League: Das ist der Gegner des SC Freiburg

Auch die Play-off-Runde der Europa League wurde ausgelost. Der SC Freiburg muss gegen die Franzosen vom RC Lens ran. Galatasaray Istanbul spielt gegen Sparta Prag. Ausgetragen werden die Partien am 15. und 22. Februar. Die Gruppensieger Europa League wie zum Beispiel Bayer Leverkusen sind schon automatisch für das Achtelfinale qualifiziert.

Auslosung für die Conference League

In den Playoffs der Conference League tritt Eintracht Frankfurt gegen den französischen Club Union Saint-Gilloise an. Die Spiele finden auch am 15. und 22. Februar statt.

