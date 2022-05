Idee: Bekommst du deinen neuen Ausweis bald bequem per Post?

Einen Ausweis oder Reisepass zu bekommen, kann echt nervig sein und Zeit fressen. Bald könnte das einfacher werden.

Perso, Führerschein, Pässe und Co werden in Deutschland bei der Bundesdruckerei hergestellt. Die prüft jetzt, ob man solche Dokumente den Leuten nicht einfach per Post schicken könnte und was das kosten würde. Das berichtet die deutsche Presseagentur.

Welche Vorteile hätte die Post-Lösung?

Geht die Idee durch, müsstest du Ausweisdokumente nicht mehr persönlich bei Behörden holen. Das würde nicht nur dir Zeit sparen, sondern auch der Verwaltung helfen - also zum Beispiel Rathäusern und Bürgerämter. Sie hätten mehr Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern, wie Anträge für neue Ausweise oder Ähnliches. Um sie zu beantragen, müsstest du nämlich weiterhin persönlich kommen - nur das Abholen würde wegfallen.

Gerade nach den Corona-Lockerungen wollen viele Leute verreisen und beantragen Dokumente. Auch im Bürgeramt in Karlsruhe war das zu spüren:

