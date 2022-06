Fahrt in Menschengruppe: Lehrerin tot, Schüler verletzt

Update: Nach dem Vorfall in Berlin ist klar: Eine Lehrerin aus Hessen ist tot, mehrere Zehntklässer sind verletzt.

Am Mittwochvormittag ist ein Autofahrer in Berlin in der Nähe der Gedächtniskirche in eine Menschenmenge gefahren. Dabei starb ein Mensch. Jetzt ist klar: Es handelt sich dabei um eine Lehrerin aus Hessen. Unter den Verletzten sind Schülerinnen und Schüler einer 10. Klasse, die in Berlin zu Besuch war. Sechs Menschen sollen in Lebensgefahr schweben. Insgesamt soll es etwa 20 Verletzte geben. Genau konnte das die Polizei am Abend nicht sagen. Viele Menschen seien in psychologischer Betreuung.

Andacht in Kirche

In der Gedächtnis-Kirche haben Politiker, Einsatzkräfte und Berliner Bürger am Abend für die tote Lehrerin und die Verletzten gebetet. Unterdessen hat die Polizei mit einem Spezialeinsatzkommando die Wohnung des Mannes durchsucht, der am Vormittag mit dem Wagen seiner Schwester in die Passantengruppe gefahren war.

Absicht?

Unklar ist: War es ein Unfall oder Absicht? Die "BILD" berichtete, dass die Polizei im Auto des Fahrers ein Bekennerschreiben gefunden habe. Berlins Innensenatorin verneinte das aber:

Ein richtiges Bekennerschreiben gibt es nicht.

Die Politikerin sprach von "Plakaten", auf denen Äußerungen zur Türkei stehen würden. Ob der 29-jährige Fahrer ein politisches Motiv gehabt hat, ist unklar. Er wurde festgenommen.