Mann klaut Auto - mit Kind auf der Rückbank!

Der Autodieb wollte nach Frankreich abhauen. Er soll dabei unter Drogeneinfluss gewesen sein.

Die Polizei berichtet: Die Mutter wollte am Montag nur kurz etwas besorgen. Das Mädchen blieb auf der Rückbank sitzen, den Schlüssel ließ sie stecken. Dann stieg der 44-jährige Mann in den Wagen und raste mit dem Kind nach Frankreich. Die Polizei verfolgte ihn und konnte ihn schließlich wieder in Deutschland fassen, wo er vom Verkehrsdienst Offenburg vorläufig festgenommen wurde.

Dem Mädchen soll nichts passiert sein - auch wenn die Fahrt nach Angaben der Polizei sehr wild war. Der Dieb soll zwei Unfälle in Kappel verursacht haben, dazu noch ein paar Blechschäden in Rust. Während der Tat soll er auf Drogen gewesen sein. Wie geht es für den Autodieb weiter? Gegen den in Frankreich gemeldeten Mann läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des dringenden Verdachts der Freiheitsberaubung.