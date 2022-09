Polizei zieht Auto-Poser aus dem Verkehr

Heulende Motoren, quietschende Reifen, illegale Rennen - die Polizei Mainz hat in der Nacht viel Bußgeld eingetrieben.

Bei einer Großkontrolle auf der Theodor-Heuss-Brücke hat die Polizei insgesamt 20 Fahrern eine Strafe erteilt. 18 Autobesitzer hatten ihre Wagen so aufgetuned - zum Beispiel am Licht oder am Auspuff - dass sie nicht mehr für den Verkehr zulässig waren. Jetzt müssen sie ein Bußgeld zahlen und die Autos wieder umbauen.

Flucht vor der Kontrolle

Ein Fahrer wollte der Kontrolle entkommen und versuchte noch auf der Brücke in die andere Richtung zu fliehen. Die Polizei konnte ihn stoppen: Der Fahrer stand offensichtlich unter Drogen. Bei der Kontrolle fing er auch noch an, die Beamten zu beleidigen.

