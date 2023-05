Eine alte Autobahnbrücke ist mit 150 Kilo Sprengstoff erfolgreich in die Luft gejagt worden. Sie war vorher Jahre gesperrt.

Um Punkt 12 hat der Sprengmeister in Lüdenscheid in NRW das Signal gegeben. Drei Sekunden später der Knall und eine riesige Druckwelle. Die Sprengsätze wurden so befestigt, dass die Fahrbahn einfach gerade nach unten gefallen ist.

Gesprengte Autobahn wird über Monate abtransportiert

Bis zum Herbst soll es dauern, bis die 17.000 Tonnen Asphalt weggeräumt werden. Hier checkst du die krasse Sprengung im Video: