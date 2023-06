120K Strafe für 30km/h zu viel! 😳

In Finnland war ein Autofahrer zu schnell unterwegs. Jetzt muss er eine Mega-Strafe zahlen.

Der Mann ist mit seinem Auto in der 50er-Zone 82km/h gefahren - also 32km/h zu viel. Jetzt muss er eine Geldstrafe von 121.000 Euro bezahlen! Das berichten mehrere Medien ├╝bereinstimmend. Mit dem Geld k├Ânnte man sich ├╝ber 50 Jahre lang jeden Tag einen D├Âner kaufen. ­čąÖ

Warum ist die Geldstrafe so hoch?

Hier in Deutschland m├╝sste der Mann laut Bu├čgeldkatalog 228,50 Euro bezahlen und w├╝rde eventuell sogar ein Monat Fahrverbot bekommen. In Finnland ist es dagegen ├╝blich, dass sich ein Bu├čgeld bei Verkehrsverst├Â├čen an der Schwere des Vergehens und am Einkommen des T├Ąters orientiert. Weil der Autofahrer Gesch├Ąftsmann ist und gutes Geld verdient, ist die Strafe entsprechend hoch. ├ťbrigens: Das Gehalt von Verkehrss├╝ndern k├Ânnen Polizeibeamte in Finnland ├╝brigens direkt am Smartphone checken.

Bist du auch schon mal geblitzt worden?

