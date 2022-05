"Wie man seinen Ehemann tötet": Autorin killt eigenen Mann!

Nancy Crampton Brophy setzte den entscheidenden Teil ihres Buches in die Tat um.

Das Gericht in Oregon hat die 71-Jährige am Mittwoch schuldig gesprochen. Die Höhe der Strafe wird Mitte Juni verkündet. Das Gericht ist sich sicher, dass die Autorin im Juni 2018 ihrem Mann in der Kochschule auflauerte, in der er gearbeitet hat. Dann soll sie ihm zweimal ins Herz geschossen haben.

Warum wollte sie ihren Mann töten?

Die Staatsanwaltschaft meint, dass finanzielle Probleme das Mordmotiv seien. Die Angeklagte hätte die Lebensversicherung ihres Mannes im Wert von mehreren hunderttausend Dollar kassieren wollen.

Autorin sagt, sie ist unschuldig!

Nancy Crampton Brophy bestreitet die Vorwürfe. Am Tag des Mordes wäre sie nur in der Nähe des Tatorts gewesen, um sich für ein Buch Inspiration zu holen. Die Pistole, die die Tatwaffe sein soll, hätte sie nur gekauft, um zu recherchieren. Sie will gegen das Urteil in Berufung gehen.

Hier kannst du dir ein Video aus dem Gerichtssaal anschauen!