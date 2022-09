Autounfall: 18-Jährige stirbt bei krassem Crash

Ein unbekannter Autofahrer überholte Sonntagabend auf einer Landstraße in Bad Waldsee mehrere Autos.

Dadurch musste ein entgegenkommender 34-Jähriger so hart abbremsen, dass er anfing zu schleudern und mit zwei Autos auf der Gegenfahrbahn zusammenkrachte. Der Mann und seine zwei Kinder wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. In einem der überholten Autos war eine 18-Jährige. Sie starb noch an der Unfallstelle. Ihr 19-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt in die Klinik gefahren. Außerdem wurden noch zwei Männer in einem anderen Auto leicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallfahrer ist geflüchtet und wird von der Polizei gesucht.

Neben Feuerwehr und Rettungskräfte waren auch 3 Rettungshubschrauber im Einsatz: