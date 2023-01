Triple-Rekord für Avatar 2

Der Film von Regisseur James Cameron reißt weltweit alles ab. Jetzt sind neue Rekorde dazu gekommen.

Der Film hat jetzt schon zwei Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingebracht. Damit ist er der aktuell sechst erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten. In Deutschland ist er sogar schon auf Platz 3 der erfolgreichsten Filme. Auf Platz eins thront übrigens der Vorgängerfilm Avatar aus 2009. Der Erfolg für den zweiten Teil ist aber eigentlich noch krasser, da die heftigen Zahlen in kürzerer Zeit eingefahren wurden.

Das sind die erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten:

1. Avatar

2. Avengers: Endgame

3. Titanic

4. Star Wars Episode VII – The Force Awakens

5. Avengers: Infinity

6. Avatar 2: Way of Waters

7. Spider-Man: No Way Home

8. Jurassic World

9. Der König der Löwen 2019

10. The Avengers

Deswegen kann der neue Avatar schlecht für deine Gesundheit sein: