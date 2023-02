Schon beim ersten Teil klingelten die Kinokassen. "Avatar: The Way of Water" konnte das aber noch toppen.

Der neue Film von Kult-Regisseur James Cameron hat in Deutschland mehr Geld gemacht als jeder andere Film vor ihm. Laut der Walt Disney Company, die den Film vertreibt, hat "Avatar: The Way of Water" nach 68 Tagen im Kino über 129 Millionen Euro Umsatz eingespielt. Damit knackt er die Bestmarke von 128,2 Millionen Euro, die "Titanic" vor 25 Jahren aufgestellt hat - übrigens vom selben Regisseur.

Mehr Einnahmen, weil...

Allerdings wird das Ergebnis dadurch verfälscht, dass wegen der Inflation heutzutage alles mehr kostet als früher. Außerdem sind Kinokarten - unabhängig von der Inflation - über die Jahre teurer geworden. Und da "Avatar: The Way of Water" in der Regel in 3D gezeigt wird, muss dafür auch noch ein Aufpreis bezahlt werden.

International ist der neue "Avatar" auf Platz drei der erfolgreichsten Filme gerückt. Den ersten Platz belegt - Überraschung - Teil eins: "Avatar - Aufbruch nach Pandora".

"Titanic" haben die meisten Leute im Kino gesehen

Rein von den Zuschauerzahlen her ist noch immer "Titanic" an der Spitze in Deutschland - als meistbesuchter Kinofilm aller Zeiten. Momentan läuft er zum 25-jährigen Jubiläum wieder im Kino. Wieso seine Filme so erfolgreich sind, erklärt Regisseur Cameron so:

Es ist die Kombination aus einer emotionalen Reise und einem spektakulären, visuellen Erlebnis in einem Kino. Alle drei Filme sind für das Kino gemacht und wirken zuhause nicht ansatzweise so gut.

Wir können uns wohl auch schon auf den nächsten "Avatar" freuen: