Unsterblich: Gedenkstätte für Avicii eingeweiht

Vor vier Jahren ist Avicii, der eigentlich Tim Bergling heißt, gestorben. Jetzt wurde ein Kunstwerk für ihn eingeweiht.

"Standing Waves" nennt sich die Gedenkstätte, die Tims Person und Musik unsterblich werden lassen soll. Sie steht in einem Park in der Nähe von Tims Elternhaus in Stockholm. Es ist keine Statue von ihm, eher ausgefallene Kunst. Den Zusammenhang mit Avicii checkt man nicht direkt. Das sei auch in seinem Sinne gewesen, sagte sein Vater bei der Einweihung. Es gab außerdem eine Rede von einem engen Freund.

Stiftung supportet Jugendliche

Aviciis Eltern haben schon vor Längerem eine Stiftung gegründet, die unter anderem in benachteiligten Stadtteilen Jugendlichen eine Perspektive geben will. In ganz Schweden sollen von der "Tim Bergling Foundation" dazu zehn Musikstudios gebaut werden. In Stockholm wurde das erste schon eröffnet:

Avicii war jahrelang Alkohol- und Schmerzmittelabhängig, wegen einer Entzündung der Bauspeicheldrüse musste er ins Krankenhaus. Kurz darauf nahm er sich das Leben.