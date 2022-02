AYTO-Finale: DAS sind alle Matches!

Die letzte Matching Night der Staffel bringt alle Singles zusammen. Gab es ein Happy End?

Als letztes Paar wurden Dustin und Isabelle in der letzten Doppelfolge in die Match Box geschickt – doch auch sie sind kein Match. In der kompletten Staffel wurde bisher erst ein Perfect Match entdeckt, eine knappe Sache also kurz vorm Finale. Besonders Teilnehmer Max wollte die Hoffnung auf die 200.000 Euro aber trotzdem nicht komplett aufgeben: Auf den letzten Metern denkt er sich eine Strategie aus, die alle zehn Lichter leuchten lassen soll.

Alle Matches

Nach viel Rechnerei und einige unerwartete Paarungen später konnten sie also doch noch alle zehn Matches finden und das Geld gewinnen. Die Matches sind:

Zaira und Marius

Marie und Dustin

Joelina und Mike

Isabelle und Andre

Kerstin und Tim

Dana und Antonino

Monami und Max

Estelle und Jordi

Jessica und Leon

Raphaela und William

