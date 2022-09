"AYTO": Maurice rastet komplett aus!

Cecilia und Amadu sind ein Perfect Match - zum Leid von Maurice. Er kann seine Emotionen kaum unter Kontrolle halten.

Die Situation zu Beginn der 15. Folge von "Are You The One - Realitystars in Love" eskaliert. Cecilia und Maurice waren zwar nicht immer derselben Meinung und haben sich oft gestritten, ihr Perfect Match mit Amadu trifft Maurice aber härter als gedacht. Denn das bedeutet auch, dass Cecilia die Show verlassen muss.

Während sich die anderen freuen, dass sie (endlich) ein Perfect Match gefunden haben, stürmt Maurice wutentbrannt nach draußen. "Ich will nicht, dass sie geht" - sagt er, bevor er anfängt herumzubrüllen. Pharrell und Felix müssen ihn sogar zurückhalten.

