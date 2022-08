"Are You The One": Stress zwischen Gina und Micha

Gina ist wütend auf Calvin. Zoe erzählt ein Geheimnis herum - das ging in der dritten und vierten Folge.

Calvin sagt, dass er sich von Gina unter Druck gesetzt fühlt. Daraufhin ist Gina extrem wütend und enttäuscht. Sie fragt Micha später scherzhaft, ob er "rumlecken" möchte. Das vertraut er Zoe an, die es wiederum allen erzählt.

Extremer Streit!

Nachdem Gina vor allen mit der Aussage konfrontiert wird, beginnt sie zu leugnen, dass sie Micha küssen wollte. Im Privatgespräch erklärt sie ihm, dass sie nicht verstehe, wieso er ihr wegen diesem kleinen Spaß so Probleme macht.

Die erste Matching-Night - so saßen die Reality-Stars!

Es sind drei Lichter angegangen bei dieser Kombination:



Max + Franziska

Micha + Anna

Martin + Celina

Maurice + Ricarda

Calvin + Gina

Amadu + Cecilia

Pharrell + Karina

Lukas + Isabelle

Fabio + Luisa

Luca + Zoe

Dates und Matchbox

Zu Beginn der dritten Folge gab es ein No Match zwischen Martin und Zoe. Auf ein Date sind später Luca und Zoe sowie Pharrell und Karina gegangen. In der nächsten Matchbox-Entscheidung stehen Pharrell und Karina.

Hier siehst du in der kleinen Vorschau, was in der dritten Folge abging:

Das ging letztes mal bei "Are You The One - Reality Stars in Love":