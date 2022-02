AYTO: DIESE Kandidaten verschickten Nudes untereinander

Wer ist noch mit wem zusammen? Wo gab's Beef? Die "Are You The One"-Kandidaten packen beim Wiedersehen aus.

Es war eine erfolgreiche Staffel für die Teilnehmer: Sie haben alle ihr Perfect Match gefunden und die Sendung mit insgesamt 200.000 Euro verlassen dürfen. Was seit dem Finale passiert ist, haben die "Are You The One"-Kandidaten beim großen Wiedersehen erzählt.

Diese Pärchen sind zusammen

Wer ist mit wem noch zusammen? Das ist die interessanteste Frage und tatsächlich haben drei Couples die Show überlebt. Estelle und Leon ziehen demnächst zusammen, Monami und Antonino sind noch ein Paar und auch Joelina und Andre sind zusammengekommen vor wenigen Monaten. Keines dieser Pärchen ist ein Perfect Match gewesen.

AYTO-Finale: DAS sind alle Matches!

Was lief bei Mike und Jessica?

Die ganze Sendung über verstrickten sich Mike und Jessica in eine Dreiecks- und später Vierecksbeziehung mit Estelle und Leon. Tatsächlich waren Mike und Jessica auch nach der Sendung für vier Monate zusammen. Die Beziehung scheiterte, weil die beiden nicht zusammengepasst haben - Mike soll zu eifersüchtig gewesen sein.

Nudes gingen raus

Während der Sendung waren sie ein Traumpaar: Dana und William. Nach der Show wollte es zwischen den beiden nicht klappen. William erklärte, dass die Entfernung zwischen ihm und der Berufssoldatin zu groß gewesen sei. Mit Dana sprach er nicht darüber. Während sie dachte, dass sich die beiden ernsthaft kennenlernen, verschickten er und Marie - eine andere Kandidatin - Nacktbilder aneinander. 🤯

Das wurde aus dem Traumpaar Kerstin und Max

Dank Mastermind Max konnte die Gruppe alle Perfect Matches berechnen und die Kohle einstreichen. In der Liebe wollte es nicht so ganz klappen. Kerstin und Max lernten sich zwar nach der Show näher kennen, doch sie haben gemerkt, dass für beide eine Fernbeziehung nicht in Frage kommt.

Desirée wartet noch auf die Kohle

Nachrückerin Desirée hat endlich erfahren, dass William ihr Perfect Match ist. Weil sie in der finalen Matching Night übrig geblieben ist, ging sie leer aus. Der Plan war, dass die anderen ihr etwas vom Gewinn abgeben. In der Reunion offenbarte sie, dass sie bisher nur Geld von Max und Antonino erhalten hat.

