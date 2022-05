Baden-Württemberg: Weniger Menschen starten eine Ausbildung

Noch bevor er seine eigene Agentur gründete arbeitete er als Model-Agent in Mailand, Paris und New York. Und er entdeckte Kate Upton, förderte die Karriere von Chrissie Teigen, und vielen anderen Models verhalf er zu internationalen Karrieren. Das Modelbusiness hat sich tiefgehend verändert, vor allem durch digitale Plattformen. Marco Sinervo blickt sehr kritisch auf Formate wie Germany´s Next Topmodel, ist Vater von vier Kindern und lebt in Hamburg.

