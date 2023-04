Auszubildende in Pflegeberufen verdienen mehr als der Durchschnitt der Azubis. Und es gibt noch eine Überraschung.

Im Durchschnitt verdient ein Azubi in Deutschland 1.057 Euro brutto im Monat. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Und: Frauen verdienen in der Ausbildung etwa 1.101 Euro und damit im Durchschnitt mehr als Männer mit 1.022 Euro. Vergleicht man die Berufsgruppen, stehen Pflege- und Gesundheitsberufe am besten da.

So viel verdienen Auszubildende in unterschiedlichen Bereichen:

Pflege- und Gesundheitsberufe: 1.139 Euro

Luft- und Schifffahrtberufe: 1.054 und 1.051 Euro

Transport-, Logistik- und Verkehrsberufe: 964 Euro

Handwerk: 901 Euro

Künstlerberufe: 783 Euro

Weniger Azubis wollen in die Pflege

Trotz des vergleichsweise hohen Gehalts haben sich im letzten Jahr weniger junge Menschen für eine Ausbildung als Pflegefachmann, Kranken- oder Altenpfleger entschieden. Es wurden sieben Prozent weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen als 2021. In den Pflegeberufen gibt es aktuell einen besonders hohen Mangel an Fachkräften.

Wie die Ausbildungssituation in Baden-Württemberg ist, liest du hier: