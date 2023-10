Es wird vermutet, dass ein Baby in einem Waldstück in Mannheim ausgesetzt wurde. Ganz klar ist die Sache aber nicht.

Am Samstagabend soll ein Pärchen in ein Waldstück am Mannheimer Rhein-Strandbad gelaufen sein. Sie trugen angeblich etwas, das in eine Decke gewickelt war. Kurze Zeit später soll das Paar wieder rausgekommen sein - ohne den Gegenstand. Das hat laut Polizei ein Zeuge gemeldet. Er vermutet wohl, dass es sich bei dem Gegenstand um ein Baby handeln könnte. Laut Polizei besteht deshalb der Verdacht, dass ein Säugling dort ausgesetzt wurde.

Mannheim: Wurde ein Baby ausgesetzt?

Die Polizei hat deswegen eine Suchaktion gestartet. Sie hatten unter anderem auch Suchhunde, Rettungsdienste und einen Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera dabei. Die Suche hat nicht viel ergeben: Alles, was sie gefunden haben, war ein Schnuller. Es ist aber nicht klar, ob dieser Schnuller wirklich etwas mit dem angeblichen Baby zu tun hat und ob es überhaupt ein Baby gibt.

Polizei Mannheim: Pärchen nicht gefunden

Die Polizei Mannheim sucht gerade nach weiteren Zeugen, die das Pärchen am Samstag am Mannheimer Rhein-Strandbad im Stadtteil Neckarau gesehen haben könnten.

So soll der Mann aussehen:

1,75 Meter groß

Schwarze Jacke

Jeanshose

Kurze dunkle Haare

So soll die Frau aussehen:

Etwas größer als der Mann

Sehr schlank

Dunkler Mantel

Dunkles Kopftuch

