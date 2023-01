Wegen Dagi Bee? Vorname Nelio wird beliebter

Die beliebtesten Vornamen 2022 wurden veröffentlicht. Dieser ist zwar nicht in den Top 10, wird aber öfter vergeben.

Der beliebteste Mädchen-Vorname ist in diesem Jahr Emilia. Bei den Jungs ist es Noah. Das ergibt eine Auswertung in ganz Deutschland. 423 Städte wurden untersucht, um zu gucken, welche Namen ganz besonders beliebt sind bei frischgebackenen Eltern.

Nelio wird zum Trend

Der Name Nelio ist zwar noch nicht in den Top Ten, aber stark aufgestiegen, verrät der Vornamen-Experte Knud Bielefeld. Er vermutet, dass es daran liegt, dass Dagi Bee ihren Sohn letztes Jahr so genannt hat.

Nennen noch viele Eltern ihre Kinder Layla?

Der Song "Layla" sorgte in diesem Jahr für heftige Diskussionen. Ob das ein Grund ist, wieso Kinder ihre Töchter seltener Layla nennen? Nope - stellt der Vornamen-Experte fest. Der Mädchenname ist weder seltener noch öfter vergeben worden.

Erwin oder Kurt?

In den Top drei der Jungs sind Noah, Matteo und Elias. Im Süden kriegen Kinder öfter ältere Namen, also auch Lukas oder Maximilian. In Sachsen sind die Menschen kreativer: Der Name Kurt wird oft vergeben. Und Erwin ist der neue Retro-Name. Das beobachtet der Vornamen-Experte. Dieser wurde jahrelang gar nicht vergeben, jetzt taucht er wieder auf.

