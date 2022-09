Babys lächeln im Mutterleib, wenn ihnen etwas schmeckt!

Eine Studie hat untersucht, wie Föten auf verschiedene Geschmäcke reagieren. Ultraschall-Fotos zeigen die süßen Reaktionen.

Hundert schwangere Frauen zwischen 18 und 40 Jahren wurden jeweils in der 32. und in der 36. Schwangerschaftswoche untersucht. Sie hatten kurz zuvor Kapseln mit entweder Kohl- oder Karottenpulver eingenommen. Dann wurde ein 4D-Ultraschallbild der Babys im Mutterleib erstellt.

Was kam dabei raus?

Das Ergebnis: Bei den Karottenkapseln fingen die Föten an zu lächeln, bei Kohl verzogen sie eher das Gesicht. Dass Babys bereits im Mutterleib riechen und schmecken können, wurde schon vorher vermutet. Allerdings wurde noch nie direkt an Babys im Mutterleib geforscht, so die Forschenden hinter der aktuellen Studie. Außerdem gehen sie davon aus, dass die Ernährung der Mutter Einfluss auf die späteren Geschmacksvorlieben der Kinder hat - und somit auch auf deren Ernährung.

