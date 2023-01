ER ist der neue Bachelor

David Jackson ist sein Name. Er ist 32 Jahre alt, kommt aus Stuttgart und modelt von Beruf.

Außerdem ist der neue Bachelor Content Creator. Davor war er Versicherungskaufmann. Ab dem 1. März wird er allerdings Rosen verteilen und seine große Liebe suchen. Wie soll seine zukünftige Partnerin sein?

Meine Vorstellung von einer passenden Partnerin ist ein sehr liebevoller Mensch, ein familiärer Mensch.

So sei er auch selbst, verrät er im Interview mit RTL. Außerdem sollte die zukünftige Frau an seiner Seite einen Kinderwunsch haben und "wissen, was sie im Leben will". Bisher hatte der Halb-US-Amerikaner vier Beziehungen. Unter anderem war er mit GNTM-Teilnehmerin Sarah Almoril zusammen. Inzwischen ist er seit drei Jahren Single und somit bereit für die eine Frau an seiner Seite. Vielleicht findet er die ja in seiner Zeit als Bachelor.

Hier stellt er sich vor:

Inzwischen gibt es auch ein Bachelor-Baby von Samira und Serkan: