Excuse me, wir haben 2023? Trotzdem muss Jenny den Männern eine Ansage wegen ihres Kleidungsstils machen.

"Was ich trage, steht nicht zur Diskussion" - diese Worte von Bachelorette Jenny Saro bleiben hängen. In der 5. Folge der neuen Staffel "Bachelorette" wird Jenny vom Kandidaten Oguzhan gefragt, ob sie sich "oft so freizügig" anzieht. Auf dieses Macho-Getue reagiert sie direkt und stellt klar, dass sie sich niemals von ihrem Mann etwas verbieten lassen würde.

Bachelorette: Ansage beim Gruppendate

Damit hört es nicht auf. Jenny wird ein weiteres Mal für ihre Outfits kritisiert. Im Gruppendate reicht es ihr dann. Dort macht sie die Ansage an alle Männer:

Meine Röcke sind so kurz wie ich möchte. Und mein Ausschnitt ist so tief wie ich möchte. Ich möchte nie wieder was darüber hören.

Sie stellt im Interview vor der Kamera zudem klar: Wem das nicht passt, der kann gerne gehen. 💪