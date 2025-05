Bad Bunny kommt nach Deutschland - nur ein Konzert in...

Es ist sein erster Auftritt in Deutschland seit 2019. Wir checken, wie du an die Tickets kommst.

Bad Bunny geht 2026 mit seinem Erfolgsalbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" auf Welttour - und macht dabei nur einen Halt in Deutschland. Am 20. Juni 2026 spielt er ein exklusives Stadion-Konzert in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von badbnuny

Bad Bunny in Deutschland: So kommst du an Tickets

Fans sollten sich beeilen: Der Ticketvorverkauf startet diesen Freitag bei "Live Nation". Fans vermuten online schon jetzt, dass die Tickets schnell weg sein werden. In der Nähe gibt es sonst nur in Belgien, den Niederlanden und Frankreich Konzerte. Alle 17 Songs vom Album landeten gleichzeitig in den Billboard Hot 100 - ein Rekord.

Mehr Musik-News: