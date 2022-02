Ein 28-jähriger Feuerwehrmann aus Rheinland-Pfalz war bei einem Verkehrsunfall im Einsatz. Er kam dabei ums Leben.

Der Feuerwehrmann war am Freitag gerade dabei, die B41 bei Bad Sobernheim im Landkreis Bad Kreuznach nach einem Unfall abzusichern. Dann passierte es: Ein Autofahrer fuhr ihn an. Der 28-Jährige aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan wurde schwer verletzt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Warum er angefahren wurde, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt jetzt.

